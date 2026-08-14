В Домодедово у пассажира из ОАЭ изъяли три сумки Hermes на 6,2 млн рублей

Фото: пресс-служба Федеральной таможенной службы России

Три оригинальные сумки Hermes общей стоимостью 6,2 миллиона рублей таможенники обнаружили в ручной клади 30-летнего россиянина, прилетевшего из ОАЭ. Мужчину остановили для выборочного контроля в "зеленом" коридоре аэропорта Домодедово, сообщили в пресс-службе ФТС России.

Инспектор обратил внимание на целлофановые пакеты, внутри которых находились фирменные коробки с сумками. Среди них – две модели Kelly, белая и синяя, и черная Birkin.

Пассажир заявил, что не знал, что находится в переданных ему в Дубае пакетах, а также признался, что не знаком с таможенными правилами. Экспертиза подтвердила подлинность изделий, все три сумки изготовлены из натуральной кожи теленка, после чего товар изъяли.

"Возбуждены два дела об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ ("Недекларирование товаров") и статьи 16.3 КоАП РФ ("Нарушение запретов и ограничений").

Ранее шереметьевские таможенники обнаружили в чемодане 60-летнего пассажира, прибывшего из Китая, 64 части крокодила – головы, лапы, кожу и челюсти рептилий, которые находятся под защитой Конвенции СИТЕС и стоят более 250 тысяч рублей. Мужчина проходил по зеленому коридору и заявил, что везет их "для личного пользования".