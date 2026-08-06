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06 августа, 11:42

Происшествия

Домодедовские таможенники обнаружили у бортпроводницы вино на 2 млн рублей

Фото: customs.gov.ru

Сотрудники Домодедовской таможни задержали 41-летнюю бортпроводницу с 15 бутылками итальянского вина общей стоимостью почти 2 миллиона рублей, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС России).

Женщину, прибывшую из Вьетнама, остановили на "зеленом" коридоре в ходе выборочного контроля. В ее чемодане среди личных вещей обнаружили более 11 литров дорогого алкоголя. Стюардесса объяснила, что везла товары по просьбе бывшего сослуживца, и подтвердила, что ей известны таможенные нормы.

Проведенная экспертиза подтвердила, что в багаже находились оригинальные красные сухие вина Sassicaia и Bolgheri Sassicaia урожая 2021 года. Товары изъяты.

В отношении женщины возбуждено два административных дела: по факту недекларирования товаров и по факту несоблюдения запретов и ограничений на ввоз товаров на территорию ЕАЭС и в Россию. Ей грозит штраф в размере до двукратной стоимости товара, а также возможна конфискация.

Ранее в Москве сотрудники Центральной почтовой таможни (ЦПТ) пресекли ввоз 185 высушенных экзотических жуков и скорпионов, отправленных в Воронеж из Таиланда.

В декларации было указано, что в посылке сушеные съедобные насекомые общей стоимостью 11,5 тысячи рублей, однако на самом деле внутри были 125 азиатских лесных скорпионов черного цвета с крупными клешнями и 60 переливающихся жуков-листоедов с необычными "лягушачьими" лапками.

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