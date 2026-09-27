Lyon Mag: Три человека пострадали при стрельбе у ресторана в пригороде Лиона

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Неизвестный открыл огонь по террасе ресторана в коммуне Венисье под Лионом, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщает местное издание Lyon Mag.

По данным издания, стрельба произошла в ночь на 27 сентября. Злоумышленник использовал автоматическое оружие, после чего скрылся на электросамокате. Его поиски продолжаются.

Двое из трех пострадавших были доставлены в больницу. Как передает газета Figaro, 18-летняя девушка госпитализирована в тяжелом состоянии.

На месте происшествия правоохранители обнаружили около 20 гильз. Прокуратура пока не комментирует возможную связь инцидента с наркоторговлей. Отмечается, что в феврале у этого же ресторана уже происходила стрельба.

Во Франции регулярно фиксируются перестрелки между бандами наркоторговцев, жертвами которых становятся в том числе дети и подростки. Традиционно такая преступность распространена в южных городах страны, особенно в Марселе, Лионе и Гренобле.

Ранее в Амстердаме на террасе кафе неизвестный открыл огонь. Жертвой стал сотрудник тюремного комплекса Заанстад. Стрелявшего задержали, но ни его личность, ни причины поступка пока не раскрываются. Свидетели заявили, что мужчина избавился от оружия, бросив его в воду, однако полиция эти данные не подтверждает.

