Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 сентября, 16:23

Политика
Главная / Новости /

Захарова: ФРГ запросила переговоры Лаврова и Вадефуля ради рейтинга Мерца

ФРГ запросила переговоры Лаврова и Вадефуля ради рейтинга Мерца – Захарова

Фото: AP/Ebrahim Noroozi

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль инициировал переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке ради поддержки падающего рейтинга канцлера Фридриха Мерца. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

Она подчеркнула, что ФРГ сейчас пытается всеми способами поднять рейтинг Мерца. По мнению Захаровой, переговоры были необходимы Германии для демонстрации своим гражданам некой дипломатической активности. Однако в итоге встреча превратилась просто в "зачитывание текста по бумажке".

Незапланированная встреча Лаврова и Вадефуля состоялась на полях Генассамблеи ООН 26 сентября по инициативе Германии. Переговоры продлились около 20 минут в закрытом формате.

Вадефуль позже рассказал, что провел беседу по совету коллег, которые напомнили о необходимости рано или поздно вернуться к прямым переговорам. Он добавил, что не хочет отдавать США все взаимодействие с Россией.

Лавров, в свою очередь, отметил, что глава МИД Германии зачитал заранее заготовленный текст с официальными заявлениями ФРГ, в котором не было "ничего нового". По словам российского министра, от Москвы ждут уступок на украинском фронте, в том числе по Черноморскому региону.

Читайте также


политика

Что известно о гибели российской туристки в Абхазии?

В убийстве подозревают торговца фруктами, с которым она уехала на съемную квартиру после краткосрочного романа

Читать
закрыть

Как раскол Африки на два континента повлияет на климат в России?

Эксперты уверены: потепление продолжится

Читать
закрыть

У российских зумеров начались проблемы с потенцией

Речь идет не о разовых сбоях, а состоянии, которое может длиться месяцами

Эксперты видят в этом две причины: социальные сети и большое количество потребляемого фастфуда

Читать
закрыть

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

Почему Китай-Город в Москве превратился в место встречи неформалов?

Молодые люди приходят сюда ради новых знакомств и ярких эмоций

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика