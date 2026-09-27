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Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль инициировал переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке ради поддержки падающего рейтинга канцлера Фридриха Мерца. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

Она подчеркнула, что ФРГ сейчас пытается всеми способами поднять рейтинг Мерца. По мнению Захаровой, переговоры были необходимы Германии для демонстрации своим гражданам некой дипломатической активности. Однако в итоге встреча превратилась просто в "зачитывание текста по бумажке".

Незапланированная встреча Лаврова и Вадефуля состоялась на полях Генассамблеи ООН 26 сентября по инициативе Германии. Переговоры продлились около 20 минут в закрытом формате.

Вадефуль позже рассказал, что провел беседу по совету коллег, которые напомнили о необходимости рано или поздно вернуться к прямым переговорам. Он добавил, что не хочет отдавать США все взаимодействие с Россией.

Лавров, в свою очередь, отметил, что глава МИД Германии зачитал заранее заготовленный текст с официальными заявлениями ФРГ, в котором не было "ничего нового". По словам российского министра, от Москвы ждут уступок на украинском фронте, в том числе по Черноморскому региону.

