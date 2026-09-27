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27 сентября, 18:11

Политика

ВС РФ поразили в Киеве центры обработки данных "Омега телеком" и "Киевстар"

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Вооруженные силы РФ днем 27 сентября нанесли удары по коммуникационным и логистическим центрам, а также морским судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России.

В Киеве поражены центры обработки данных компаний "Киевстар" и "Омега Телеком", а в Одессе – логистический центр "Новая почта".

Как уточнили в ведомстве, "Киевстар" является одним из крупнейших операторов мобильной связи и высокоскоростного интернета для ВСУ, а "Омега Телеком" предоставляет услуги интернета для украинских военных, в том числе для хранения больших баз данных. Логистический центр "Новая почта" в Одессе использовался для хранения военных грузов.

Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, который доставлял в порт Одесса военное имущество и грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.

Сюжет: Спецоперация на Украине
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