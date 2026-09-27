Bild: попавший в ДТП автобус в Баварии вез туристов на Октоберфест

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Туристический автобус, который опрокинулся в Верхней Баварии, вез туристов из Милана на пивной фестиваль Октоберфест в Мюнхен. Об этом сообщает газета Bild, ссылаясь на представителей правоохранительных органов Германии.

Отмечается, что пассажиры транспортного средства – граждане Филиппин, постоянно проживающие в Италии. По уточненной информации, в салоне находились 35 человек.

Как сказано в материале, восемь человек получили тяжелые травмы. Шестеро были доставлены в медучреждения на спасательных вертолетах, еще двое – на машинах скорой помощи. Среди госпитализированных – гид организованной группы. При этом 41-летний водитель автобуса почти не пострадал, с ним работают следователи.

В спасательной операции задействованы порядка 250 сотрудников экстренных служб. Движение по автомагистрали А96 полностью перекрыли в обе стороны в связи с работами по подъему транспортного средства. Для установления причин аварии назначены судебные экспертизы.

Авария произошла 27 сентября. В результате опрокидывания автобуса на федеральной трассе А96 в районе города Бухлоэ погибли два человека, еще 25 пострадали. На место прибыли сотрудники экстренных служб.

