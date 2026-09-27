T-Online: два человека погибли из-за опрокидывания туристического автобуса в Баварии

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Два человека погибли, еще около 25 пострадали в результате опрокидывания туристического автобуса в Верхней Баварии. Об этом сообщает портал T-Online со ссылкой на представителя местной полиции.

Инцидент произошел утром 27 сентября на федеральной трассе А96 в районе города Бухлоэ. По предварительным данным, автобус, перевозивший туристическую группу с Филиппин, по неустановленной причине потерял управление, съехал с проезжей части и перевернулся в кювет. Участие других транспортных средств в аварии исключено.

В момент ДТП в салоне находились от 40 до 50 человек. Известно, что один из пострадавших находится в критическом состоянии. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.

Посольство России в Берлине сообщило РИА Новости, что не располагает информацией о гражданах РФ, пострадавших в результате опрокидывания автобуса в Баварии.

Ранее 9 человек погибли и еще пять пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля в иранской провинции Южный Хорасан. Авария произошла на трассе Аръяншахр – Бирджанд.

По предварительным данным, автобус следовал из Мешхеда в Заболь, а грузовик с арматурой – из Тегерана в Бирджанд. После удара автобус загорелся.

