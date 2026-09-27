Спецпосланник Папы Римского Дзуппи сообщил о визите в Москву 28–30 сентября

Фото: AP Photo/Andrew Medichini

Спецпосланник Папы Римского Льва XIV кардинал Маттео Дзуппи в воскресенье, 27 сентября, направляется в Москву. Об этом он сообщил ТАСС.

В российской столице 28–30 сентября он проведет ряд встреч, направленных на решение гуманитарных проблем в рамках поиска путей выхода из украинского кризиса.

По словам Дзуппи, встречи с представителями российских властей запланированы на понедельник, вторник и среду. В ходе визита он намерен обсудить вопросы вывезенных из зон боевых действий детей, обмена пленными и гражданские проблемы, возникшие в результате конфликта.

Кроме того, как сообщил кардинал, планируется проверить, вернулись ли домой все гражданские лица, которых украинские военные вывезли из Курской области.

"Мы рассматриваем все запросы как с украинской, так и с российской стороны в рамках уже начавшегося диалога, который мы хотим развивать дальше, поскольку знаем, сколько страданий причиняет война, и мы пытаемся способствовать ее завершению", – сказал Дзуппи.

Дзуппи отметил, что нынешняя поездка продолжает гуманитарную миссию, которую сначала поручил ему Папа Римский Франциск, а затем подтвердил Папа Лев XIV.

Ранее Папа Римский выступил с призывом к Москве и Киеву остановить боевые действия и сесть за стол переговоров, назвав происходящее "спиралью насилия" и напомнив о необходимости соблюдать международное гуманитарное право. Позднее его посланник по украинскому урегулированию Маттео Дзуппи сообщал о планах приехать в Россию в конце сентября.