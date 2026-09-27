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27 сентября, 06:20

Общество

Переменная облачность и небольшой дождь ожидаются в Москве 27 сентября

Фото: Агентство ''Москва''/Елена Мельникова

Переменная облачность и местами небольшой дождь прогнозируются в Москве в воскресенье, 27 сентября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 16 до 18 градусов тепла, в Подмосковье – от 14 до 19 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до плюс 8 градусов, по области – до плюс 5 градусов.

Сентябрь в Москве оказался теплее климатической нормы. По словам синоптиков, среднемесячная температура превысила средние показатели примерно на один градус. При этом осадков выпало около 80% от месячной нормы.

Между тем жителей Московского региона предупредили о снежной зиме. Специалисты допускают, что предстоящей зимой в Москве и области может выпасть так же много снега, как и в прошлом году.

До 19 градусов прогреется воздух в Москве 27 сентября

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