27 сентября, 09:38Политика
Путин поздравил президента и национального лидера Туркменистана с Днем независимости
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова с Днем независимости. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
В поздравлении Сердара Бердымухамедову Путин отметил, что под его руководством Туркменистан продолжает динамичное социально-экономическое развитие.
"Политика позитивного нейтралитета, последовательно проводимая Ашхабадом, способствует упрочению безопасности и стабильности в Центральноазиатском и Каспийском регионах", – говорится в телеграмме.
Глава государства также подчеркнул, что отношения между Россией и Туркменистаном носят характер углубленного стратегического партнерства. Страны активно сотрудничают в различных сферах и успешно взаимодействуют в решении важных вопросов международной повестки. Путин выразил уверенность, что конструктивный диалог и совместная работа будут продолжены на благо народов.
В обращении к Гурбангулы Бердымухамедову Путин отметил успехи Туркменистана в экономической и социальной сферах, а также его заслуженный авторитет на мировой арене. Он подчеркнул, что курс позитивного нейтралитета, в формирование которого Гурбангулы Бердымухамедов внес огромный личный вклад, является важным фактором обеспечения региональной стабильности и безопасности.
В завершение президент России пожелал обоим здоровья и успехов в государственной деятельности, а народу Туркменистана – счастья, мира и процветания.
В мае Путин провел телефонный разговор с Гурбангулы Бердымухамедовым. Политики обсудили развитие отношений и стратегическое партнерство Москвы и Ашхабада. Также они затронули тему сотрудничества стран в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.