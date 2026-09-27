Путин поздравил президента и национального лидера Туркменистана с Днем независимости

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова с Днем независимости. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В поздравлении Сердара Бердымухамедову Путин отметил, что под его руководством Туркменистан продолжает динамичное социально-экономическое развитие.

"Политика позитивного нейтралитета, последовательно проводимая Ашхабадом, способствует упрочению безопасности и стабильности в Центральноазиатском и Каспийском регионах", – говорится в телеграмме.

Глава государства также подчеркнул, что отношения между Россией и Туркменистаном носят характер углубленного стратегического партнерства. Страны активно сотрудничают в различных сферах и успешно взаимодействуют в решении важных вопросов международной повестки. Путин выразил уверенность, что конструктивный диалог и совместная работа будут продолжены на благо народов.

В обращении к Гурбангулы Бердымухамедову Путин отметил успехи Туркменистана в экономической и социальной сферах, а также его заслуженный авторитет на мировой арене. Он подчеркнул, что курс позитивного нейтралитета, в формирование которого Гурбангулы Бердымухамедов внес огромный личный вклад, является важным фактором обеспечения региональной стабильности и безопасности.

В завершение президент России пожелал обоим здоровья и успехов в государственной деятельности, а народу Туркменистана – счастья, мира и процветания.

В мае Путин провел телефонный разговор с Гурбангулы Бердымухамедовым. Политики обсудили развитие отношений и стратегическое партнерство Москвы и Ашхабада. Также они затронули тему сотрудничества стран в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

