Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 сентября, 09:38

Политика

Путин поздравил президента и национального лидера Туркменистана с Днем независимости

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова с Днем независимости. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В поздравлении Сердара Бердымухамедову Путин отметил, что под его руководством Туркменистан продолжает динамичное социально-экономическое развитие.

"Политика позитивного нейтралитета, последовательно проводимая Ашхабадом, способствует упрочению безопасности и стабильности в Центральноазиатском и Каспийском регионах", – говорится в телеграмме.

Глава государства также подчеркнул, что отношения между Россией и Туркменистаном носят характер углубленного стратегического партнерства. Страны активно сотрудничают в различных сферах и успешно взаимодействуют в решении важных вопросов международной повестки. Путин выразил уверенность, что конструктивный диалог и совместная работа будут продолжены на благо народов.

В обращении к Гурбангулы Бердымухамедову Путин отметил успехи Туркменистана в экономической и социальной сферах, а также его заслуженный авторитет на мировой арене. Он подчеркнул, что курс позитивного нейтралитета, в формирование которого Гурбангулы Бердымухамедов внес огромный личный вклад, является важным фактором обеспечения региональной стабильности и безопасности.

В завершение президент России пожелал обоим здоровья и успехов в государственной деятельности, а народу Туркменистана – счастья, мира и процветания.

В мае Путин провел телефонный разговор с Гурбангулы Бердымухамедовым. Политики обсудили развитие отношений и стратегическое партнерство Москвы и Ашхабада. Также они затронули тему сотрудничества стран в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Читайте также


властьполитика

Что известно о гибели российской туристки в Абхазии?

В убийстве подозревают торговца фруктами, с которым она уехала на съемную квартиру после краткосрочного романа

Читать
закрыть

Как раскол Африки на два континента повлияет на климат в России?

Эксперты уверены: потепление продолжится

Читать
закрыть

У российских зумеров начались проблемы с потенцией

Речь идет не о разовых сбоях, а состоянии, которое может длиться месяцами

Эксперты видят в этом две причины: социальные сети и большое количество потребляемого фастфуда

Читать
закрыть

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

Почему Китай-Город в Москве превратился в место встречи неформалов?

Молодые люди приходят сюда ради новых знакомств и ярких эмоций

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика