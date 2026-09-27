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27 сентября, 06:52

Экономика

Госдолг Украины вырос до 223 миллиардов долларов

Фото: depositphotos/mariakarabella

Государственный долг Украины к концу сентября достиг около 223 миллиардов долларов, увеличившись за месяц на 4–5 миллиардов долларов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные министерства финансов страны.

На конец августа задолженность составляла примерно 218–219 миллиардов долларов. Согласно прогнозам украинского Минфина, к концу 2026 года госдолг может достичь около 240 миллиардов долларов, а к концу 2027 года – не менее 290 миллиардов долларов.

В пересчете на душу населения это означает, что к концу 2026 года на каждого украинца придется около 8,5 тысячи долларов долга, а к концу 2027 года – примерно 10,4 тысячи долларов.

При этом расчетные цифры Минфина, вероятно, окажутся ниже реальных объемов необходимых заимствований. Киев уже сейчас запрашивает у Евросоюза дополнительные 27 миллиардов долларов на военные расходы.

Ранее Владимир Путин заявил, что уровень госдолга России составляет 16,4% ВВП. Президент РФ также обратил внимание, что госдолг Еврозоны при этом в прошлом году увеличился до 81,7% от ВВП. В частности, самые плохие показатели зафиксированы у Греции (146%), Италии (137%), Франции (115%) и Бельгии (108%).

В свою очередь, министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что Россия собирается в скором времени погасить свой внешний долг. По его словам, РФ независима от внешней финансовой инфраструктуры.

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