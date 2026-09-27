Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 сентября, 05:28

Спорт

Прощальный матч футболиста Вагнера Лава состоялся в Москве

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Бразильский футболист Вагнер Лав отметился дублем в своем прощальном матче, в котором встретились команды "Легенды ЦСКА" и "Друзья Вагнера Лава". Игра прошла на "ВЭБ-Арене" в Москве и завершилась со счетом 3:3.

Вагнер провел первый тайм за команду друзей, а второй – за "Легенд ЦСКА", забив по голу в каждой половине встречи. В составе "Друзей Вагнера Лава" также отличились сын футболиста Ловиньо и Даниэль Карвальо, реализовавший пенальти. У "Легенд ЦСКА" мячи забили Ролан Гусев и Кирилл Набабкин.

Главным тренером команды друзей бразильца был Леонид Слуцкий, а "Легенды ЦСКА" возглавлял Валерий Газзаев.

Вагнеру Лаву 42 года, он выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м. В составе армейцев бразилец провел 259 матчей, забил 124 гола и отдал 53 результативные передачи. Вместе с командой он трижды становился чемпионом России и шесть раз выигрывал Кубок страны.

В 2005 году Вагнер Лав стал обладателем Кубка УЕФА. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров ЦСКА в истории, уступая только Григорию Федотову, на счету которого 137 голов.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) и отечественный бренд Jogel разработали новую форму национальной сборной по футболу. В домашнем комплекте использовали бордовый цвет. Одним из элементов оформления стала оцифрованная звуковая волна начального аккорда гимна страны.

Футбольным болельщикам с 1 октября понадобится Fan ID для посещения матчей Кубка России

Читайте также


спорт

Что известно о гибели российской туристки в Абхазии?

В убийстве подозревают торговца фруктами, с которым она уехала на съемную квартиру после краткосрочного романа

Читать
закрыть

Как раскол Африки на два континента повлияет на климат в России?

Эксперты уверены: потепление продолжится

Читать
закрыть

У российских зумеров начались проблемы с потенцией

Речь идет не о разовых сбоях, а состоянии, которое может длиться месяцами

Эксперты видят в этом две причины: социальные сети и большое количество потребляемого фастфуда

Читать
закрыть

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

Почему Китай-Город в Москве превратился в место встречи неформалов?

Молодые люди приходят сюда ради новых знакомств и ярких эмоций

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика