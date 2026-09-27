Прощальный матч футболиста Вагнера Лава состоялся в Москве

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Бразильский футболист Вагнер Лав отметился дублем в своем прощальном матче, в котором встретились команды "Легенды ЦСКА" и "Друзья Вагнера Лава". Игра прошла на "ВЭБ-Арене" в Москве и завершилась со счетом 3:3.

Вагнер провел первый тайм за команду друзей, а второй – за "Легенд ЦСКА", забив по голу в каждой половине встречи. В составе "Друзей Вагнера Лава" также отличились сын футболиста Ловиньо и Даниэль Карвальо, реализовавший пенальти. У "Легенд ЦСКА" мячи забили Ролан Гусев и Кирилл Набабкин.

Главным тренером команды друзей бразильца был Леонид Слуцкий, а "Легенды ЦСКА" возглавлял Валерий Газзаев.

Вагнеру Лаву 42 года, он выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м. В составе армейцев бразилец провел 259 матчей, забил 124 гола и отдал 53 результативные передачи. Вместе с командой он трижды становился чемпионом России и шесть раз выигрывал Кубок страны.

В 2005 году Вагнер Лав стал обладателем Кубка УЕФА. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров ЦСКА в истории, уступая только Григорию Федотову, на счету которого 137 голов.

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