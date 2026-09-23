Вратарь ПСЖ Сафонов назвал неуместными сравнения с голкипером ЦСКА Акинфеевым

Фото: ТАСС/Сергей Булкин, Михаил Синицын

Голкипер французского "Пари Сен-Жермен" и сборной России Матвей Сафонов заявил, что считает неуместным, когда его сравнивают с вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым. Его слова передает РИА Новости.

Как отметил Сафонов, Акинфеев оказал на российский футбол гораздо большее влияние, чем он сам.

"Если говорить о влиянии на футбол, то Акинфеева, конечно, знают в Европе. У меня даже как-то спрашивали: "А что, Акинфеев до сих пор еще играет?" Он двигал российскую школу в массы", – отметил голкипер.

Сафонов добавил, что он сам тоже является узнаваемой фигурой в Европе. Однако спортсмен все равно считает, что Акинфеев внес более значительный вклад в развитие отечественного футбола.

Вратарь выступает за ПСЖ с 2024 года. За это время вместе с командой он завоевал Межконтинентальный кубок, золотые медали чемпионата Франции и Кубок Лиги чемпионов. Также Сафонов попал в номинацию на приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина.

