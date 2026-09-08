Жена голкипера ПСЖ Сафонова растрогалась после номинации супруга на приз Яшина

Фото: телеграм-канал "Привет, это Марина"

Жена вратаря ПСЖ Матвея Сафонова Марина Кондратюк в своем телеграм-канале прокомментировала попадание супруга в номинацию на приз лучшему вратарю года, признавшись, что не сдержала слез.

Кондратюк призналась, что для нее было важно, чтобы муж попал в десятку лучших. Она отметила, что как жена не может объективно оценивать игру супруга, однако осознает, что муж заслужил свое место в рейтинге, так как достойно презентовал себя в прошлом сезоне.

"Я не смогла сдержать слез. Для меня этого достаточно, чтобы бесконечно гордиться", – написала она.

О том, что французский журнал France Football включил Сафонова в список претендентов на приз лучшему голкиперу года имени Льва Яшина, стало известно 8 сентября. В прошлом сезоне россиянин стал основным вратарем парижского клуба, выиграв конкуренцию у француза Люки Шевалье. Вместе с ПСЖ Сафонов завоевал Межконтинентальный кубок, а также одержал победу в чемпионате Франции и Лиге чемпионов.

