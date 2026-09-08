Московской молодежи доступны цифровые сервисы для учебы, карьеры и досуга

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В Москве для жителей от 14 лет работает цифровая экосистема, объединяющая сервисы, услуги и проекты для самореализации в разных сферах. О доступных возможностях рассказали в столичном департаменте информационных технологий, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Например, найти подходящую работу можно уже со школьной скамьи, так как городские проекты помогают сориентироваться в профессиях и получить начальные навыки. Сведения обо всех программах карьерного развития собраны на портале mos.ru.

Вакансии крупных работодателей публикуются на портале "Молодежь Москвы". Там же размещена афиша городских мероприятий, карта спортивных площадок по районам, а также доступна запись на бесплатные образовательные курсы, творческие конкурсы и спортивные занятия.

Также молодые люди могут влиять на улучшение карьерных, образовательных, творческих и спортивных мероприятий через платформу "Город идей". Чтобы подать инициативу, нужно авторизоваться с помощью Mos ID, перейти в раздел "Предложить идею", выбрать сферу "Молодежь", указать тему и описать предложение.

Для желающих помогать другим работает столичное волонтерское движение. На сайте ресурсного центра "Мосволонтер" новичкам предлагают пройти обучение на базовых онлайн-курсах "Основы волонтерской деятельности" и "Включайся". Всего в Москве действует более 10 направлений добровольчества.

Поддержать тех, кто нуждается в помощи, можно через благотворительный сервис на портале mos.ru. Это безопасный способ переводить денежные пожертвования. В проекте участвуют 104 проверенные некоммерческие организации.

Планировать культурный досуг помогает сервис "Мосбилет" на mos.ru. Через него можно купить билеты в театры, музеи, концертные залы и на другие площадки без комиссии и наценок. На странице сервиса представлены анонсы ожидаемых событий и премьер сезона, а спецпроект "Новый сезон с "Мосбилетом" знакомит с главными театральными премьерами.

Записаться в кружки, спортивные секции и школы искусств можно также на портале mos.ru. Для поиска тренера, ближайшего стадиона или площадки работает портал "Московский спорт". Он позволяет выбрать бесплатную секцию, узнать о предстоящих событиях в разделе "Афиша", а также присоединиться к проектам "Мой спортивный район" и "Спортивные выходные".

Молодые москвичи, планирующие вступить в брак, могут воспользоваться сервисом "Наша свадьба". В его электронном каталоге представлено более 60 площадок для торжественной церемонии: от классических дворцов бракосочетания до необычных мест.

Ранее в Москве стартовал прием заявок на получение знака отличия "Волонтер Москвы". Выдвинуть кандидатов городские организации могут до 30 сентября. Экспертный совет будет учитывать общий стаж, количество волонтерских часов и значимость событий, в которых доброволец принимал участие.