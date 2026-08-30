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30 августа, 14:07

Мэр Москвы

Собянин: "Мосволонтер" и "Движение первых" проведут марафон добрых дел

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 7 по 20 сентября в столице пройдет марафон добрых дел, приуроченный ко Всемирному дню первой помощи. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Организаторами мероприятия выступят ресурсный центр "Мосволонтер" и региональное отделение "Движение Первых". Для горожан подготовили более 130 бесплатных практических занятий. Участники смогут освоить сердечно-легочную реанимацию на манекенах, научиться грамотно общаться с диспетчером скорой помощи и узнать о юридических аспектах оказания первой помощи.

Занятия пройдут в волонтерских окружных центрах "Доброе место", а также в школах и колледжах. Вести их будут волонтеры-инструкторы столичных некоммерческих организаций. Принять участие смогут все желающие, независимо от возраста и профессии. Регистрация доступна на сайте.

В прошлом году марафон объединил более 2,5 тысячи участников. Организаторы ожидают, что в этот раз он будет не менее популярным.

Проведение данного мероприятия соответствует задачам нацпроекта "Молодежь и дети" и федерального проекта "Мы вместе".

Ранее Собянин рассказывал о новых возможностях для волонтеров от ресурсного центра "Мосволонтер". Например, сервис "Цифровой час" для привлечения помощников в НКО и учебные заведения, а также платформа "Добрая команда" для развития корпоративного волонтерства. Все эти инструменты работают в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".

Собянин рассказал о росте популярности патриотического волонтерства в Москве

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