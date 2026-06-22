Сергунина рассказала о бесплатных курсах и тренингах для волонтеров в Москве

Фото: пресс-служба КОСиМП

Участниками обучающих программ ресурсного центра "Мосволонтер" стали уже 120 тысяч жителей столицы и других регионов России. К занятиям могут присоединиться как новички, так и опытные волонтеры, которые хотят повысить уровень своих компетенций, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"За все время "Мосволонтер" подготовил больше 40 курсов и тренингов, а также 54 методических пособия. Они помогают узнать о добровольческом движении, развить лидерские качества и навыки работы в команде", – отметила Сергунина.

По ее словам, в том числе благодаря постоянному обучению добровольцев удалось сформировать 2,6 тысячи волонтерских корпусов для подготовки и проведения региональных, федеральных и международных мероприятий: от ежегодного вечера для столичных выпускников до Международной выставки-форума "Россия". В их числе и патриотические акции, приуроченные ко Дню Победы и годовщине начала Великой Отечественной войны.

Представленные на сайте онлайн-курсы доступны в любое время, набор на очные программы проводят в течение года. Подобрать интересные для себя направления можно в разделе "Обучение".

Для тех, кто только начинает свой путь в волонтерстве, подойдет тренинг "Включайся!". Участников знакомят с основами добровольческого движения, историей его развития в нашей стране, особенностями организации крупных форумов и других событий. Открытие регистрации на него запланировано на осень.

Опытным волонтерам будет полезен курс "Управляй". На нем рассказывают, как правильно координировать группу, ставить задачи и проводить инструктажи. А интенсив "Обучай" даст необходимые знания по разработке и проведению собственных тренингов. Лучших его выпускников приглашают присоединиться к тренерскому сообществу, участники которого могут сами давать консультации.

Программа "Первый шаг" нацелена на педагогов, заинтересованных в развитии волонтерского движения в школах, а "Пять ключей" – на координаторов добровольческих отрядов.

В этом году на конкурсе "Московские мастера" впервые наградят волонтеров. Зарегистрироваться для участия можно онлайн на сайте ресурсного центра до 30 июня. Центр "Мосволонтер" за 12 лет объединил более 1,6 миллиона горожан и провел десятки тысяч мероприятий.

Организация волонтерской деятельности и привлечение молодых людей к участию в городских событиях соответствуют задачам национального проекта "Молодежь и дети" и федерального проекта "Мы вместе". Подробнее о национальных проектах и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.

Ранее в Москве стартовал прием заявок на конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Подать заявку можно до 2 июля, всего представлено 12 номинаций. Для претендентов запустят обучающую программу.

