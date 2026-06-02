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02 июня, 14:00

Мэр Москвы

Сергей Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс грантов для НКО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве начался прием заявок на конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), сообщил Сергей Собянин на своей странице в МАХ.

Принять участие могут организации с опытом работы больше года, а также НКО с регистрацией от 6 месяцев. Заявку можно будет подать до 2 июля, всего доступно 12 номинаций. В этом году появился чат-бот, который может помочь разобраться в требованиях и этапах подачи заявки на официальном сайте конкурса.

Чтобы помочь претендентам, будет запущена обучающая программа на базе сети коворкинг-центров НКО. В нее будут включены тематические вебинары и очные мастер-классы, а также индивидуальные онлайн-консультации.

Мэр указал на то, что НКО не только помогают молодежи и семьям с детьми, но и оказывают поддержку ветеранам и участникам СВО, защищают животных, хранят историю и культуру России и многое другое. В ответ столица может предоставить ресурсы для воплощения их проектов.

Собянин добавил, что за время проведения конкурса, начиная с 2002 года, финансовую поддержку получили свыше 3 800 проектов. Один из примеров – прошлогодний грант для Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий "Вспорте", занимающейся созданием цифровой платформы "Москва Помнит: истории героев СВО".

Другой гарант получил центр Центр "Профиль" с проектом "Мультикухня – готовим просто", в рамках которого люди с ограниченными возможностями здоровья становятся более самостоятельными, обучаясь готовить и общаться.

Ранее сообщалось, что столичные НКО создают условия для трудоустройства, адаптации и реабилитации граждан, попавших в трудные жизненные ситуации. Помощь тем, кто пережил инсульт, оказывает фонд "ОРБИ" – участники могут получить консультацию карьерного эксперта, юриста, психолога и специалиста по реабилитации.

Собянин: до 2 июля НКО могут подать заявки на конкурс грантов

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