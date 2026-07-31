Минфин предложил ужесточить контроль за налоговыми льготами

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Минфин России подготовил изменения в проект постановления правительства, направленные на повышение прозрачности предоставления налоговых льгот. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно нововведениям, резиденты территорий опережающего развития (ТОР) и особых экономических зон (ОЭЗ) будут обязаны использовать специальное программное обеспечение – автоматизированную информационную систему "Налог-3". Кроме того, вводится единый срок подачи отчетности – до 30 декабря.

По словам экспертов, подключение к системе даст надзорным органам доступ к данным компаний в режиме реального времени. Федеральная налоговая служба сможет оперативно выявлять нестыковки и определять "слепые зоны". Это станет альтернативой проверкам и сократит бумажный документооборот.

Нововведения призваны устранить ситуацию, когда льготы предоставляются под будущие инвестиции, но не приводят к созданию реальных проектов и рабочих мест, подчеркнул член генсовета "Деловой России" Алексей Бегаев.

Экономисты отметили, что главная причина усиления контроля – чувствительность бюджета к объему выпадающих доходов на фоне больших преференций. Ожидается, что новые правила могут снизить число попыток злоупотреблений на 15–20%.

Ранее трудоспособные, но неработающие граждане, которые приобретают дорогие автомобили, яхты и квартиры, начали получать письма от московских налоговых инспекций с требованием пояснить источники доходов.

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, сохраняющий до 2030 года пороговое значение доходов в 20 миллионов рублей, при достижении которого малый бизнес на упрощенной системе налогообложения (УСН) должен перейти на уплату НДС.