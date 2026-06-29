Новая семейная выплата в России составила в среднем 30 тыс рублей

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Новая семейная выплата для работающих родителей в России составляет в среднем 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Соцфонда.

"По итогам первого месяца предоставления социальной меры ее средний размер составил 30 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

В Соцфонде уточнили, что сумма выплаты индивидуальна и зависит от доходов, с которых был начислен налог. Соответствующий налог, удержанный по ставке 13% или выше, пересчитывают по льготной ставке 6%, после чего разница возвращается семье. Размер выплаты определяют с учетом уплаченного НДФЛ.

Прием заявлений на получение семейной выплаты открылся 1 июня. Мера поддержки предназначена для работающих родителей двух и более детей. Право на выплату возникает, если среднедушевой доход семьи за 2025 год не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума на человека, а также если имущество семьи соответствует установленным критериям.

