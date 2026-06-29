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29 июня, 11:39

Происшествия

Хвойная подстилка загорелась под Севастополем из-за падения обломков БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Хвойная подстилка загорелась в севастопольском селе Черноречье из-за падения фрагментов нейтрализованного дрона. Об этом сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев в мессенджере MAX.

Военные, авиация, противовоздушная оборона (ПВО) и мобильные огневые группы отразили в ночь на 29 июня и утром этого же дня две украинские атаки ВСУ. Всего за последние сутки было нейтрализовано 29 дронов.

В результате были зафиксированы точечные повреждения в 4 частных домах. Местные жители сообщили о разбитых окнах, а также о повреждениях крыши и потолка. Помимо этого, из-за падения фрагментов БПЛА наблюдались несколько возгораний.

В Черноречье, в частности, тушат пожар повышенной сложности, который охватил 8 гектаров. К настоящему моменту выявлено 13 очагов. Всего к тушению пламени привлечено 59 человек и 15 единиц техники.

Помимо этого, в районе села Полюшко из-за падения фрагментов ликвидированного беспилотника воспламенились виноградники. На данный момент пожар, площадь которого составляла 200 квадратных метров, потушен.

Развожаев напомнил, что в случае выявления обломков БПЛА не нужно подходить к ним. Он посоветовал сразу же звонить по номеру 112. Губернатор также попросил доверять только официальной информации.

В общей сложности в ночь на 29 июня над российскими регионами нейтрализовали 209 украинских беспилотников. Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над территорией Московского региона, Крымом, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей.

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