27 июня, 14:12Происшествия
12 человек пострадали при атаке ВСУ по музею в Ростовской области
Фото: ТАСС/Эрик Романенко
При атаке украинского БПЛА по музейному комплексу "Самбекские высоты" пострадали 12 человек, 10 из которых госпитализированы. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.
"Медики оказывают всю необходимую помощь. Информация по пострадавшим будет уточняться. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы", – написал он.
Как уточнил губернатор, под удар попало основное здание музея, где находится информационно-выставочный центр. Однако сама экспозиция не пострадала.
БПЛА атаковал музей 27 июня. Детонации и пожара не зафиксировано.
Ранее ВСУ также ударили по музею-панораме "Оборона Севастополя". Начался пожар, в результате которого панорама оказалась практически уничтожена. Сохранившиеся оригинальные фрагменты полотна Франца Рубо чудом уцелели.
Часть предметов удалось сохранить благодаря реставрационным работам. Экспонаты были заранее изъяты из экспозиции, а над предметным планом установили защитную конструкцию. Ожидается, что восстановление полотна может занять от 4 месяцев до 3 лет.