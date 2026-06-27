12 человек пострадали при атаке ВСУ по музею в Ростовской области

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

При атаке украинского БПЛА по музейному комплексу "Самбекские высоты" пострадали 12 человек, 10 из которых госпитализированы. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.

"Медики оказывают всю необходимую помощь. Информация по пострадавшим будет уточняться. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы", – написал он.

Как уточнил губернатор, под удар попало основное здание музея, где находится информационно-выставочный центр. Однако сама экспозиция не пострадала.



БПЛА атаковал музей 27 июня. Детонации и пожара не зафиксировано.

Ранее ВСУ также ударили по музею-панораме "Оборона Севастополя". Начался пожар, в результате которого панорама оказалась практически уничтожена. Сохранившиеся оригинальные фрагменты полотна Франца Рубо чудом уцелели.

Часть предметов удалось сохранить благодаря реставрационным работам. Экспонаты были заранее изъяты из экспозиции, а над предметным планом установили защитную конструкцию. Ожидается, что восстановление полотна может занять от 4 месяцев до 3 лет.