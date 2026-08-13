13 августа, 15:21Общество
Роспотребнадзор признал пригодными для купания 60 зон отдыха в Подмосковье
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Купание разрешили в 60 зонах отдыха Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.
В ведомстве отметили, что на текущий момент выдано 60 санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии водных объектов санитарным правилам.
Купаться можно, в частности, в озере Исаакиевском в Орехово-Зуеве, Княжеском пруду в Егорьевске, Белом озере в Шатуре и других водоемах.
Ранее на юго-западе Москвы появились пляжные зоны возле Черневских и Ясеневских прудов. В частности, на Ясеневских прудах их разместили вдоль воды компактными террасными полупоясами на сваях.
В свою очередь, на Черневских прудах площадь двух пляжей на восточном берегу была увеличена, а по обе стороны от спорткомплекса "Изумрудный" создали еще две зоны отдыха.