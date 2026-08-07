Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Пляжные зоны появились возле Черневских и Ясеневских прудов на юго-западе Москвы, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"В этом году открыли 15 зон отдыха у воды, они обустроены по новому формату – с максимальным комфортом для москвичей и гостей столицы", – рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

На Ясеневских прудах пляжные зоны разместили вдоль воды компактными террасными полупоясами на сваях. Деревянные эконастилы появились на северо-западном берегу Верхнего Ясеневского пруда, юго-западном берегу Среднего и южном берегу Нижнего.

Основная инфраструктура с раздевалками, душевыми кабинами и кафе построена возле Верхнего пруда. На территории Среднего пруда установлены тентовые конструкции с лежаками, тогда как на Нижнем отдых обеспечен естественной тенью деревьев: здесь повесили качели, расставили столы и стулья для настольных игр и чтения, а также полностью отремонтировали детские и спортивные площадки.

На Черневских прудах площадь двух пляжей на восточном берегу была увеличена. Кроме того, по обе стороны от спорткомплекса "Изумрудный" создали еще две зоны отдыха, общая площадь которых превышает 11 тысяч квадратных метров.

В южной части прудов расширили существующий песчаный пляж за счет просторных террас-пирсов, установили 38 теневых навесов и почти 200 шезлонгов, возвели многофункциональный павильон с раздевалками и душевыми. Напротив большого круга оборудовали два бассейна и раздевалки, а также установили пляжную мебель.

По данным Роспотребнадзора, в настоящее время из 14 зон отдыха с купанием в Москве открыты 6. Вода в них соответствует санитарным требованиям. Для москвичей и туристов доступны озеро Белое, Путяевский пруд № 1, "Серебряный бор – 2", "Серебряный бор – 3", Пионерский пруд и Большой городской пруд в Зеленограде.