В Москве определены 17 участков акватории для спортивных плавательных средств

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В акватории Москвы-реки, Яузы, Сходни и Химкинского водохранилища определены 17 участков, где разрешено перемещение на спортивных плавательных средствах, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В разрешенных зонах допускается передвижение гребных, парусных и буксируемых средств, а также техники для водно-моторного спорта. Заходить на судовой ход на маломерных и спортивных судах запрещено. Около пляжей и зон отдыха скорость должна быть не выше 12 километров в час.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что город продолжает заниматься развитием речного движения. Кроме того, этим летом ожидается повышенный спрос на досуговые развлечения и занятия спортом у воды.

Он также напомнил, что передвигаться на спортивных плавательных средствах и маломерных судах можно только в пределах специально отведенных участков акватории, а безопасный маршрут по воде лучше продумывать заблаговременно.

Ранее Роспотребнадзор выдал 55 заключений о безопасности водоемов для купания в Подмосковье. Больше всего безопасных мест для купания находятся в Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском и Красногорском округах. С полным списком разрешенных мест можно ознакомиться на официальном сайте ведомства.

