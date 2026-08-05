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05 августа, 20:30

Политика

В МИД Ирана заявили, что новый маршрут в Ормузском проливе будет временным

Фото: AP/ISNA/Amirhosein Khorgooi

Новый маршрут в Ормузском проливе, согласованный Ираном и Оманом, будет временным. Об этом сообщает агентство IRNA, ссылаясь на слова замглавы МИД Исламской Республики Казема Гарибабади.

По его словам, маршрут будет действовать 2–4 месяца или больше. Он добавил, что такое решение вызвано неопределенностью, так как Иран не знает, с какими условиями столкнется в будущем и приведут ли они к нормализации в акватории.

Ранее СМИ писали, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи принял компромиссное предложение посредников из Катара по возобновлению работы Ормузского пролива.

После этого президент США Дональд Трамп решил отменить запланированные мощные удары по территории республики на фоне возможного достижения мирного соглашения. При этом в Тегеране позже сообщили, что американская и иранская стороны пока не договорились об открытии пролива.

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