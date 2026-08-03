CNN: в Пентагоне начали рассматривать нетрадиционные меры давления на Иран

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Пентагон рассматривает нетрадиционные варианты воздействия на Иран. Об этом сообщает RT со ссылкой на CNN.

"Мы ищем новые, креативные и нетрадиционные варианты оказать давление на Иран и наказать его", – говорится в письме высокопоставленного представителя разведки Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), которое было направлено группе военных аналитиков.

По данным источников телеканала, CENTCOM пересматривает стратегию, так как традиционные методы воздействия могут быть исчерпаны. При этом собеседники телеканала утверждают, что президент США Дональд Трамп в конечном счете заинтересован в заключении сделки с Тегераном.

Отмечается, что письмо было разослано 29 июля. А в ночь на 30 июля американская армия провела очередную серию ударов с воздуха по Ирану. Эти обстрелы стали ответом на попытку иранских атак на силы США, дислоцированные на Ближнем Востоке.

Позже Трамп заявил, что принял решение отменить запланированные мощные удары по территории Ирана в свете возможного достижения мирного соглашения. По его словам, Соединенные Штаты и Иран проведут переговоры 3 августа.

Президент США также утверждает, что Штаты и Иран уже достигли договоренностей по судоходству в Ормузском проливе, а теперь он ожидает сделки по ядерной программе Ирана.