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03 августа, 15:39

Транспорт

Музей транспорта Москвы отреставрировал трамвайный вагон БФ 1927 года

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Музей транспорта Москвы завершил реставрацию пассажирского вагона трамвая БФ 1927 года. Работы проходили на протяжении трех лет, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, данный вагон является единственным сохранившимся в этой модели. Сам трамвай служил городу 60 лет.

"Название "бесфонарный" получил из-за отсутствия светового фонаря на крыше. Это позволило сделать салон выше и просторнее. Модель выпускали с 1925 по 1929 год", – говорится в сообщении.

В рамках работ специалисты полностью разобрали вагон и воссоздали по архивным чертежам все детали. Реставраторы изготовили металлические и деревянные элементы, переточили колесные пары и пересобрали двигатели.

Теперь вагон будет представлен в будущей постоянной экспозиции Музея транспорта в гараже Константина Мельникова.

"Московский трамвай уже более 120 лет является одним из главных участников транспортного движения столицы. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы не только развиваем современную трамвайную сеть, но и сохраняем ее историю", – отметил Ликсутов.

Ранее единственный в мире автомобиль Rolls-Royce Silver Ghost на полугусеничном ходу из коллекции музея-заповедника "Горки Ленинские" впервые за 35 лет покинул Мемориальный гараж. Машину перевезли на временное хранение из-за предстоящего капитального ремонта здания. После завершения ремонта, к концу 2026 года, автомобиль вернут в гараж.

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