SRF: один человек умер в Швейцарии от вспышки легионеллеза

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В швейцарском Базеле зафиксирована вспышка легионеллеза, сообщил телеканал SRF.

По данным СМИ, 26 человек заразились, один умер. За последние две недели 25 пациентов были госпитализированы. Семерым заболевшим потребовалось лечение в отделении интенсивной терапии.

Местные власти предположили, что очагом заражения могла стать установка для охлаждения воды, расположенная на крыше одного из офисных зданий.

Легионеллез – это форма пневмонии, вызванная бактериями рода Legionella, которые активно размножаются в теплой воде. Заражение происходит, когда человек вдыхает водяной пар, содержащий эти бактерии. При этом передача инфекции от человека к человеку не происходит.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о рисках заражения легионеллезом из-за грязных фильтров кондиционеров. Поводом для предупреждения стала вспышка "болезни легионеров" в Нью-Йорке.

Отмечалось, что уже подтверждено 72 случая заболевания, из которых более 50 потребовали госпитализации. При этом зафиксированы два летальных исхода.