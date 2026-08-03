Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 августа, 16:59

В мире
Главная / Новости /

SRF: один человек умер в Швейцарии от вспышки легионеллеза

Один человек умер в Швейцарии от вспышки легионеллеза

Фото: 123RF.com/margoalexa

В швейцарском Базеле зафиксирована вспышка легионеллеза, сообщил телеканал SRF.

По данным СМИ, 26 человек заразились, один умер. За последние две недели 25 пациентов были госпитализированы. Семерым заболевшим потребовалось лечение в отделении интенсивной терапии.

Местные власти предположили, что очагом заражения могла стать установка для охлаждения воды, расположенная на крыше одного из офисных зданий.

Легионеллез – это форма пневмонии, вызванная бактериями рода Legionella, которые активно размножаются в теплой воде. Заражение происходит, когда человек вдыхает водяной пар, содержащий эти бактерии. При этом передача инфекции от человека к человеку не происходит.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о рисках заражения легионеллезом из-за грязных фильтров кондиционеров. Поводом для предупреждения стала вспышка "болезни легионеров" в Нью-Йорке.

Отмечалось, что уже подтверждено 72 случая заболевания, из которых более 50 потребовали госпитализации. При этом зафиксированы два летальных исхода.

Читайте также


за рубежом

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

Угрожают ли леопардовые слизни столичным огородам?

Слизни могут выступать переносчиками нематод – паразитов, опасных для человека

Читать
закрыть

Опасен ли вирус Бурбон для россиян

Среди симптомов – лихорадка, сильная усталость и слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота

Читать
закрыть

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика