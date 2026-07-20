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20 июля, 12:15

Общество

Роспотребнадзор предупредил о рисках заражения легионеллезом из-за кондиционеров

Фото: 123RF.com/kwangmoo

Роспотребнадзор предупредил о рисках заражения легионеллезом из-за грязных фильтров кондиционеров. Об этом сообщается в канале ведомства в MAX.

Поводом для предостережения послужила вспышка "болезни легионеров" в Нью-Йорке в районе Верхний Ист-Сайд. Уже подтверждено 72 случая заболевания, из которых более 50 потребовали госпитализации. Зафиксированы два летальных исхода.

"Легионеллезом можно заразиться при вдыхании водно-дисперсной взвеси из системы горячего водоснабжения, бассейнов, аквапарков, из системы централизованного кондиционирования воздуха при несвоевременной замене загрязненных фильтров кондиционеров", – указали в федеральной службе.

Там же добавили, что для снижения рисков ведомство ведет мониторинг качества воды в системах холодного и горячего водоснабжения.

Легионеллез – это опасное инфекционное заболевание, возбудителем которого является бактерия Legionella pneumophila. Она обитает в естественных водоемах и почве, но представляет угрозу при попадании в искусственные водные системы. Болезнь не передается от человека к человеку.

Тем временем в России начала распространяться "кондиционерная аллергия". Эксперты пояснили, что устройства сами по себе не вызывают аллергию, но создают благоприятную среду для бактерий и грибков, а постоянная работа техники и редкая чистка ухудшают ситуацию.

В частности, в скопившейся пыли могут появиться пылевые клещи, вызывающие бытовую аллергию. Чтобы минимизировать реакцию организма, специалисты рекомендовали чистить фильтры кондиционера каждые 2–4 недели.

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