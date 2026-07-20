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20 июля, 21:56

Политика

Госдума рассмотрит законопроекты о мерах для скрывающихся релокантов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Совет Госдумы рассмотрит 22 июля во II чтении законопроекты о введении временных ограничений в отношении скрывающихся за пределами России и уклоняющихся от исполнения наказания релокантов. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Те релоканты, кто надеется на подачки своих западных хозяев "пересидеть" за рубежом и уйти от заслуженного и справедливого наказания, пользуясь при этом предоставляемыми нашим государством благами, должны осознать – за содеянное все равно придется ответить", – приводятся его слова на сайте ГД.

Проект предлагает ввести комплекс временных ограничений для осужденных за преступления и лиц, которые виновны в административных правонарушениях против безопасности страны.

В качестве ограничений предусматриваются приостановка регистрации прав на недвижимость, блокировка счетов и имущества, ограничение на управление транспортными средствами, отказ в госуслугах в электронной форме и запрет на регистрацию в качестве ИП.

Ранее Владимир Путин подписал закон об аресте имущества граждан, уехавших из России и совершивших административные правонарушения против интересов страны. В этот список включены дискредитация Вооруженных сил РФ, призывы к введению санкций против России, пропаганда нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов, неуплата штрафа правонарушения.

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