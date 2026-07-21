Собянин: 1 августа начнется прием заявок на гранты для обучения в сфере культуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

С 1 августа в Москве открывается прием заявок на гранты для получения высшего образования в сфере культуры и искусства. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Выплаты позволяют выпускникам столичных школ и колледжей компенсировать до 100% стоимости платного обучения в творческих вузах страны. В 2026 году предусмотрено 30 грантов по направлениям музыки, включая звукорежиссуру, архитектуры, в том числе графику и дизайн, живописи, скульптуры, хореографии и кино. Заявки будут приниматься по 16 августа на портале mos.ru.

Мэр напомнил, что в программе участвуют более 30 вузов, среди которых Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского, ГИТИС, ВГИК, Российская академия музыки имени Гнесиных, МАРХИ, Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой и другие.

В 2025 году на гранты поступило 78 заявок, победителями стали 20 человек. Как отметил градоначальник, ребята уже перешли на второй курс и строят профессиональное будущее в сфере культуры и искусства.

По словам Собянина, столичные власти создают все возможности для реализации молодежи в творческих профессиях и впоследствии в развитии культурной жизни мегаполиса.

Ранее мэр Москвы подвел итоги учебного года в московских колледжах. В 2026-м выпустили более 33 тысяч молодых специалистов, что на 10% больше, чем годом ранее.

Как отмечал Сонин, выпускники получили востребованные профессии в ключевых отраслях: транспорт, здравоохранение, строительство, финансы, безопасность и креативные индустрии. Причем почти две трети начали работать во время обучения.