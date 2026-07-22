Невролог Новоселов: повышенный интерес к жизни поддерживает здоровье мозга

Всемирный день мозга ежегодно отмечается 22 июля. Здоровье этого органа напрямую зависит от привычек качества жизни, предупредили эксперты. О том, как поддержать мозговые функции на протяжение долгих лет, – в материале Москвы 24.

Мозг разрушает время

Всемирный день мозга – международный праздник, который ежегодно отмечается 22 июля с 2014 года. Он учрежден Всемирной Федерацией неврологии и посвящен привлечению внимания к здоровью органа, вопросам профилактики, диагностики и лечения неврологических заболеваний.

Мозг – жизненно важный орган в человеческом организме, и на его состояние влияет сразу несколько факторов, один из которых – время. Каждые 10 лет разрушается около 3% нейронов (главные электрически возбудимые клетки, отвечающие за прием, обработку, хранение и передачу информации) в разных областях головного мозга, рассказал Москве 24 врач-гериатр, невролог, геронтолог, нейрофизиолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ им. М. В. Ломоносова Валерий Новоселов.





Валерий Новоселов врач-гериатр, невролог, геронтолог, нейрофизиолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ им. М.В. Ломоносова Опасность для здоровья мозга представляет и неправильный образ жизни, но этот пункт поддается контролю. Алкоголь, курение и запрещенные вещества негативно отражаются на его работе, так как возрастает риск дисфункции эндотелия сосудов (состояние внутреннего слоя кровеносных сосудов, при котором сосуды теряют способность нормально расширяться, возрастает риск воспалений и образования тромбов). Эта проблема приводит к ухудшению кровоснабжения и недостатку кислорода.

По словам невролога, нейроны – очень кислородозависимые составляющие мозга, а если эндотелий сосудов, выступающий транспортной системой для молекул, страдает, то это приводит к ухудшению насыщения клеток.

Мозг также страдает от малоподвижного образа жизни.



"Для мозга и всего тела в целом будет полезным выполнять несколько простых упражнений или совершать обычную прогулку в течение 5–10 минут примерно раз в 40 минут", – добавил геронтолог.

Еще одна опасность для качественной работы мозга и уровня жизни – неправильное питание, насыщенное трансжирами и высокоуглеводной пищей. По словам эксперта, основная угроза – возникновение атеросклероза – хронического заболевания артерий, при котором на их внутренних стенках откладывается холестерин и образовываются бляшки. Они, в свою очередь, приводят к гипоксии – состоянию, при котором ткани недополучают необходимое количество кислорода.

"К проблемам с сердцем и сосудами также приводит диабет второго типа (заболевание, при котором организм теряет способность эффективно использовать инсулин)", – добавил врач.

Кроме того, мозг и голову важно беречь от травм с раннего возраста, чтобы не спровоцировать сбои в связях между клетками и последующие проблемы в виде, например, потери памяти.





Валерий Новоселов врач-гериатр, невролог, геронтолог, нейрофизиолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ им. М.В. Ломоносова При нарушении работы головного мозга люди обычно жалуются на ухудшение сна, памяти и головную боль. В случае возникновения этих симптомов необходимо обратиться к врачу, который назначит необходимые исследования, чтобы исключить другие причины ухудшения самочувствия.

Для продления здоровья головного мозга за счет улучшения кровообращения Новоселов рекомендовал вести активный образ жизни, правильно питаться и исключить вредные привычки.

"Если говорить о способе улучшить работу мозга с помощью шахмат, игры на музыкальных инструментах или изучения иностранных языков, то тут можно отметить одну деталь: увлекающихся этим людей отличает повышенный интерес к жизни и социальная активность. Поэтому не столько важно, чем именно заниматься, сколько в принципе проживать полноценный и насыщенный день, чтобы давать мозгу разные задачи", – добавил специалист.

Стресс – враг здоровья

В свою очередь, нейропсихолог Елена Гроза в беседе с Москвой 24 отметила, что здоровый мозг в клиническом смысле – это орган, который справляется со своими основными функциями: вниманием, памятью, речью, мышлением, эмоциональной регуляцией, планированием, принятием решений и адаптацией к нагрузке.





Елена Гроза нейропсихолог При этом человеческому мозгу нужны не только задачи, но и контакт: речь, эмоции, обратная связь, совместное внимание, чувство принадлежности к обществу. При социальной изоляции мозг получает меньше стимулов и поддержки, а уровень внутренней угрозы может расти.

Угрозой для работы мозга являются депрессия и тревога, так как они влияют не только на настроение, но и на внимание, память и исполнительные функции. Мозг постоянно занят сканированием тела в поисках угроз, из-за чего часть когнитивного ресурса теряется. Поэтому постепенно становится сложнее планировать, начинать дела, удерживать цель, принимать решения.

Перегружаются системы регуляции, связанные с префронтальной корой и гиппокампом (структура в височных долях головного мозга, отвечающая за перевод информации из кратковременной памяти в долговременную и пространственную ориентацию).



Елена Гроза нейропсихолог В жизни это выглядит так, что человек начинает забывать простые вещи, труднее принимает решения, быстрее раздражается, хуже планирует и чаще действует на автомате.

При этом мозг можно защитить, отметила нейропсихолог. В этом помогут базовые вещи: стабильный режим сна для восстановления, физическая активность, обучение и новизна, а также управление стрессом.

"Дыхание с длинным выдохом, прогулки, телесные практики, психотерапия, ограничение информационного шума. Мозг должен регулярно выходить из режима угрозы", – добавила специалист.

Главное – все тренировки, отдых и сон должны быть налажены и выполняться на регулярной основе, заключила нейропсихолог.