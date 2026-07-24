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00:56

Общество

Дворкович приостановил исполнение своих полномочий на посту президента FIDE из-за санкций

Фото: ТАСС/Алексей Колчин

Аркадий Дворкович объявил о добровольной приостановке своих полномочий президента Международной шахматной федерации (FIDE). Это решение вступает в силу немедленно и будет действовать, пока с него не снимут санкции Евросоюза.

В соответствии с уставом организации, временно исполнять обязанности президента будет его заместитель – 15-й чемпион мира по шахматам, индиец Вишванатан Ананд.

В официальном заявлении пресс-службы FIDE, Дворкович назвал включение в санкционный список незаконным и несправедливым. Он подчеркнул, что это решение будет немедленно обжаловано.

Он выразил уверенность, что справедливость восторжествует. При этом функционер пояснил, что до официального судебного вердикта или отмены ограничений санкции могут помешать нормальной работе федерации. Именно это, по его словам, и побудило его временно отойти от руководства.

Ограничения в отношении главы FIDE были введены в рамках 21-го пакета санкций ЕС. Всего в него вошли 170 российских компаний и 48 частных лиц. Кроме того, ограничения затронули 94 российских и 4 зарубежных банка, а также 33 кредитно-финансовых учреждения.

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