Кратковременный дождь ожидается в Москве 24 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кратковременный дождь пройдет в Москве днем 24 июля. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

В ведомстве отметили, что в ночь с 23 на 24 июля температура воздуха в столице ожидается от 10 до 12 градусов, днем – 23–25 градусов. В городе установится переменная облачность. Северный ветер будет дуть до скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России сообщил, что предстоящей ночью Московскую область накроет туман с видимостью до 300–800 метров. На фоне этого с 00:00 до 06:00 будет действовать желтый уровень погодной опасности.

По словам синоптиков, в ближайшие четверо суток погоду на европейской территории России определят активные волновые возмущения вдоль атмосферного фронта. Они двигаются от Черного моря к арктическому побережью. Это и окажется причиной кратковременных дождей.

Причем в восточной половине Центрального федерального округа, в Поволжье, на юге и северо-востоке страны осадки могут быть сильными. В отдельных районах пройдут грозы и град, а ветер усилится.

Ранее москвичей предупредили, что, несмотря на дождливую погоду, солнце будет по-прежнему активным, поэтому во время прогулок необходимо соблюдать осторожность. Горожанам порекомендовали меньше находиться под прямыми солнечными лучами, которые будут появляться в просветах между облаками, и реагировать на погоду в соответствии с текущей ситуацией.

