В ГД предложили выдавать справки для бассейна бесплатно по ОМС

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Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили включить выдачу медицинских заключений для посещения бассейна в программу ОМС. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению парламентариев, возможность получить такое заключение бесплатно должно быть у всех граждан, застрахованных в системе ОМС, при обращении в поликлинику по месту прикрепления или другую медорганизацию, участвующую в территориальной программе обязательного страхования.

В зависимости от требований к справке процедура может включать осмотр терапевта, педиатра или врача общей практики, а также необходимые обследования. Авторы инициативы подчеркнули, что бесплатная выдача справок снизит финансовую нагрузку на граждан, позволит установить единый порядок их получения во всех регионах и сделает плавание более доступным для взрослых.

Ранее Роспотребнадзор сократил число разрешенных для купания зон в Москве с девяти до пяти. В настоящее время для посещения открыты озеро Белое, Путяевский пруд № 1, "Серебряный бор-2", "Серебряный бор-3" и Пионерский пруд. В Большом городском пруду, Школьном озере, а также на пляжах "Динамо" и "Тропарево" купание временно ограничено из-за несоответствия проб воды санитарно-эпидемиологическим требованиям.