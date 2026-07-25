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25 июля, 09:25

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На московских ярмарках появились баклажаны нового урожая

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

В продаже на столичных ярмарках появились баклажаны нового урожая. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Покупателям доступны разные сорта, включая стандартные темно-фиолетовые. а также белые и полосатые. Баклажаны можно запекать на углях, жарить на гриле, добавлять в теплые салаты, овощное рагу и баклажанную икру.

Баклажаны относятся к семейству пасленовых, их ближайшими родственниками являются томат и картофель. В 100 граммах плода содержатся порядка 25 килокалорий и пищевые волокна. Его кожица богата антоцианами.

Современные гибридные сорта не требуют замачивания перед приготовлением. Однако если планируется жарка, можно залить баклажаны соленой водой, чтобы они не впитывали много масла.

Для готовки на гриле рекомендуется замариновать нарезанные овощи в оливковом масле с лимонным соком и чесноком на 10–15 минут, после чего обжарить.

Баклажаны на московские ярмарки привозят фермеры из 13 российских регионов. Одна из поставщиц – Екатерина Милосердова из Тамбовской области. Она выращивает овощи на участке площадью около гектара с 1987 года, а продает их в Москве с 2007-го. В ее ассортименте сорта "черный принц", "белый алмаз" и "алмаз". Екатерина рассказала, что не использует удобрения – земля в хозяйстве достаточно плодородная, а баклажанам просто необходим регулярный полив.

В середине июля на столичных ярмарках начался сезон вишни. Ее привозят из Нижегородской, Московской, Орловской, Рязанской, Ростовской, Курской, Тамбовской и Липецкой областей, а также из Краснодарского края, Крыма и Дагестана. Плоды богаты клетчаткой, калием, органическими кислотами и антоцианами.

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