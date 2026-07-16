Рыбные рынки "Москва – на волне" выпустили собственную линейку мидий

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

На рыбных рынках "Москва – на волне" представили новую линейку готовых мидий, которые не требуют варки и очистки.

Морепродукт доступен в двух вариантах – в масле и рассоле. Дегустации новинки пройдут с 17 по 19 июля на рыбных рынках в Митине и Косино-Ухтомском ежедневно с 14:00.

"Мидии в масле – это концентрированный вкус и дополнительная питательность: они идеальны для холодных закусок, канапе и салатов. Мидии в рассоле лучше использовать в горячих блюдах: соусах, супах, пасте", – рассказал представитель рыбных рынков "Москва – на волне" Евгений Литвинчук.

В проекте отметили, что новинка отличается от обычных консервированных морепродуктов подходом к выбору сырья. Рынки работают напрямую с проверенными поставщиками и закупают свежие партии, а не готовые варено-замороженные полуфабрикаты.

Специалисты проверяют размер, цвет, упругость мяса и запах продукта. Приобрести морепродукт можно на рынках или заказать с доставкой.

В "Москва – на волне" отметили, что мидии постепенно становятся продуктом для повседневного рациона, а современные технологии позволяют сохранять их свежесть и питательные свойства. Морепродукт ценен высоким содержанием белка, жирными кислотами омега-3, йода, селена и витаминов группы B. При этом в 100 граммах мидий в рассоле содержится около 100 килокалорий.

Для приготовления мидии можно сочетать с различными добавками, в том числе копченой паприкой, свежим имбирем или соевым соусом. Также необычным сочетанием может стать комбинация мяса мидий с голубым сыром в тарталетках.

Ранее на рынках "Москва – на волне" также обновился ассортимент вяленой рыбы и рыбных снеков. Ассортимент пополнился вяленой плотвой, замороженными щечками судака, а также лососевыми чипсами с разнообразными вкусами. Приобрести новинки можно как в офлайн-точках на городских рынках, так и через интернет-магазин.