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28 июня, 11:35

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Новая вяленая рыба появилась на рынках "Москва – на волне"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Ассортимент вяленой рыбы и рыбных снеков обновился на рынках "Москва – на волне". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Теперь там можно найти вяленую плотву, замороженные вяленые щечки судака, чипсы из лосося со вкусами кимчи, сметаны и лука, песто и супа том-ям. Выбрать продукты горожане могут на рынках или онлайн.

Вяленая плотва понравится любителям речной рыбы. Ее мясо достаточно плотное и имеет легкую горчинку. Тушка этой рыбы небольшая, поэтому ее можно не разделывать. Ее кости достаточно хорошо отделяются от мяса.

Новые представленные на прилавках чипсы сделаны из кожи лосося, в которой содержится много коллагена и жирных кислот омега-3. Разные вкусы подойдут любителям соленого и острого.

Замороженные вяленые щечки судака имеют нежную текстуру и яркий вкус. Также в них нет мелких костей. Для употребления их нужно просто разморозить.

Сейчас вяленая продукция особенно популярна, так как многие горожане берут ее на дачу или пикники. Также на рынках представлены вобла, щука, чехонь, судак, горбуша и другие виды рыбы.

Помимо этого, посетителям рынком "Москва – на волне" доступны раки для варки. Там есть как мелкие, так и крупные особи, а также разные приправы. Для свежести их содержат в специальных аквариумах с подходящей температурой и циркуляцией воды.

"Новости дня": рыбные рынки "Москва – на волне" сделали дегустации регулярными

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