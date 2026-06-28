Собянин поздравил школьницу, сдавшую ЕГЭ на 500 баллов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выпускница московской школы № 1409 Екатерина Малкова сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 500 баллов. С этим на своей странице в MAX ее поздравил Сергей Собянин.

Он рассказал, что она сдала на 100 баллов каждый из пяти экзаменов – по русскому языку, профильной математике, физике, химии и информатике. Это первый подобный результат за 25 лет существования ЕГЭ.

По словам мэра, с 5 по 9 классы выпускница училась в математической вертикали, а в старшей школе поступила в инженерный класс. Она является победителем метапредметного конкурса "Интеллектуальный мегаполис. Потенциал", призером олимпиады "Ломоносов" по физике и конференции "Инженеры будущего".

В будущем она хочет построить карьеру в естественно-научной сфере и для поступления рассматривает такие вузы, как МГУ, МФТИ и РХТУ им. Д. И. Менделеева.

Ранее выпускница Республиканского центра образования имени И. И. Ханбалаева Гюльмира Халифатова впервые в истории Дагестана получила 300 баллов на ЕГЭ. Она сдавала русский язык, профильную математику и физику.