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15 августа, 11:37 (обновлено 15.08.2026 12:34)

Происшествия

Один человек погиб в ДТП с экскурсионным автобусом во Вьетнаме

Фото: 123RF.com/paylessimages

Один человек погиб в ДТП с экскурсионным автобусом, в котором находились российские туристы, во Вьетнаме. Авария произошла в в провинции Ламдонг, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

Автобус следовал по маршруту Нячанг – Хошимин и столкнулся с грузовым автомобилем, остановившимся на аварийной полосе скоростной автомагистрали Фантьет – Дау Зяй.

Один из туристов получил перелом ноги и был доставлен в больницу Хошимина. Еще у одного человека зафиксирована травма спины. Остальные пассажиры отделались незначительными повреждениями, всем оказана необходимая медицинская помощь.

Местный новостной портал VTC News уточняет, что погибшей является россиянка 1988 года рождения. Провинциальные власти совместно с дорожной полицией устанавливают все обстоятельства случившегося.

В РСТ уточнили, что туроператор и страховая компания поддерживают связь с госпитализированным туристом и оказывают ему всю помощь. Пассажиры, не нуждающиеся в госпитализации, возвращаются в Нячанг.

РСТ находится на связи с представителями туроператора и получает информацию о состоянии туристов и дальнейших действиях. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются вьетнамскими правоохранительными органами.

Ранее 15-летний подросток из России погиб в горах Абхазии во время альпинистского восхождения группы туристов в Гулрыпшском районе. По данным местного МЧС, школьник получил несовместимые с жизнью травмы из-за неосторожных действий.

До этого на тайском курортном острове Пхукет погибла россиянка. Она выпала из окна многоквартирного дома, где жила с мужем и годовалым ребенком.

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