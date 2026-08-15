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15 августа, 10:24

Общество

Минувшая ночь в столичном регионе стала самой холодной с начала августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ночь на субботу, 15 августа, стала второй в списке самых холодных за все лето 2026 года. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"Арктическое вторжение, начавшееся в столичном регионе 12 августа, финишировало очередной очень холодной ночью", – отметил синоптик.

По данным базовой метеостанции столицы, расположенной на ВДНХ, столбик термометра опустился до 8,9 градуса. Синоптик отметил, что самая холодная ночь была 3 июня. Тогда температура составила 8,7 градуса тепла.

На других метеостанциях минимальная температура колебалась от 10,9 градуса на Балчуге до 6,1 градуса в Бутово. В ТиНАО, а именно в Михайловском, столбик термометра опустился до 5,2 градуса. Самым холодным местом Подмосковья стал Ново-Иерусалим, где минимальная температура составила 5,1 градуса.

По словам Леуса, предстоящей ночью облаков в небе над столичным регионом станет больше, они уберегут воздух от сильного выхолаживания. Синоптик уточнил, что к утру в столице ожидается 11–13 градусов, по области – 9–14 градусов. Лишь на востоке Подмосковья будет холоднее – местами до 5 градусов.

При этом на следующей неделе в Москве и Подмосковье прогнозируется погода с температурой 20–27 градусов. Также возможна переменная облачность и дожди.

По словам синоптиков, температура будет близка к климатической норме, а дожди – кратковременными и небольшими.

До 20 градусов тепла ожидается в Москве 15 августа

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