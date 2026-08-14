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14 августа, 18:50

Общество

Лето 2026 года в столице может стать самым холодным за последние 17 лет

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Лето 2026 года в Москве может стать самым холодным с 2009 года. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Максимальная температура воздуха в этом сезоне равнялась плюс 30,7 градуса и была зафиксирована 2 августа.

Синоптик напомнил, что 13 августа погода в Москве была самой холодной с начала лета. Он добавил, что к утру 15 августа столбили термометров не покажут выше плюс 8–10 градусов.

Ранее сообщалось, что ночь на 14 августа стала одной из самых холодных в Москве с начала лета. На базовой метеостанции ВДНХ температура опустилась до 9,7 градуса. Уточнялось, что на других метеостанциях столицы наблюдались разные показатели: от 8,1 градуса в Бутове до 10,7 градуса на Балчуге. В ТиНАО температура опустилась до 7,5 градуса.

Синоптик рассказал о погоде в Москве 15–16 августа

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