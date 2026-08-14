Концерт Канье Уэста в Алма-Ате перенесен

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Концерт американского рэпера Канье Уэста в Алма-Ате перенесен на 15 августа из-за непогоды. Об этом музыкант сообщил на своей странице в соцсети Х.

"Здоровье и безопасность – приоритет. Увидимся завтра", – написал рэпер.

При этом в этот же день в Алма-Ате и Алматинской области произошло массовое отключение электричества. Из-за перебоев в городе перестали работать светофоры и образовались серьезные заторы, что создало дополнительные сложности для проведения выступления американского артиста.

Выступление рэпера должно пройти в рамках мирового тура YE Tour 2026. Это первый большой живой концерт Уэста в Алма-Ате. В программе заявлены композиции последних лет, а также известные треки из разных периодов творчества артиста.

По предварительным данным, стоимость самых дорогих билетов на шоу составляла около 60 тысяч рублей, самых дешевых – около 21 тысячи. При этом жители домов рядом со стадионом уже начали снимать подготовку к концерту с балконов своих квартир.

