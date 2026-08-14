Блогер Лерчек приехала в суд за текстом приговора, который просит отменить

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Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, приехала в Гагаринский суд Москвы, где ей выдали текст приговора, который она намерена обжаловать. Об этом сообщает ТАСС с места событий.

Ранее адвокат блогера Виктор Дугин направил апелляционную жалобу на обвинительный приговор. Защита просит отменить решение суда первой инстанции и оправдать Лерчек. Гособвинение, в свою очередь, подало апелляционное представление на приговор.

Жалоба адвоката и представление прокурора уже зарегистрированы в суде.

Чекалину и ее экс-супруга Артема в 2024 году обвинили в создании преступного сообщества и легализации незаконно полученных средств. По версии следствия, свыше 250 миллионов рублей, полученных от проведения фитнес-марафонов, пара перевела на счета в ОАЭ.

Спустя время Чекалин признал вину и был приговорен к 7 годам лишения свободы. При этом расследование в отношении Лерчек было приостановлено из-за ее онкологического заболевания. В июле 2026 года его возобновили.

В результате суд принял решение приговорить Лерчек к 5 годам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком. Кроме того, у нее изъяли незаконно полученные деньги. Помимо этого, ей назначили штраф в размере 765 миллионов рублей и запретили администрировать сайты, а также продвигать бренд в интернете в течение трех лет.

