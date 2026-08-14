На Украине подростков привлекли к ответственности за танцы под русскую музыку

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Украинская полиция привлекла трех школьниц к ответственности за танец под музыку на русском языке в городе Монастыриска Тернопольской области. Об этом сказано на сайте местного управления полиции.

Инцидент произошел после публикации в соцсетях видео, на котором видно, как три девушки танцуют в центре города. Ими оказались одиннадцатиклассница из Тернополя, приехавшая к бабушке, а также две местные жительницы – ученицы девятого и десятого классов.

"Относительно двух младших участниц происшествия правоохранители составили административные материалы в отношении их родителей", – заявили в полиции.

Ведомство уточнило, что девушке, которой исполнилось 16 лет, придется нести ответственность самостоятельно.

Ранее в Киеве учительнице одного из лицеев выписали штраф в размере 3 400 гривен (около 76 долларов, или примерно 6 тысяч рублей) после того, как она продемонстрировала на уроке в первом классе отрывок мультфильма с русскоязычным звуковым сопровождением. С жалобой обратился отец одного из школьников.

