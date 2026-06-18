Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июня, 12:40

Политика

Одесский театр "Маски" оштрафовали за использование русского языка

Фото: 123RF.com/grigorenko

Одесский театр "Маски" оштрафовали за использование русского языка и продажу русскоязычной литературы. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте уполномоченного по защите государственного языка Украины.

На учреждение подали три жалобы, после чего были составлены четыре административных протокола. Нарушениями признали общение сотрудника театра с посетителями на русском языке, продажу книг актеров на русском языке, а также русскоязычный контент в социальных сетях театра. При этом, как утверждается, литература на украинском языке в продаже отсутствовала.

В ходе проверки театр демонтировал или заменил русскоязычные вывески. Однако русскоязычные публикации и аудиосопровождение в соцсетях были зафиксированы повторно в течение года. В марте театр уже был оштрафован на 17 тысяч гривен за нарушение языкового законодательства.

Театр "Маски" основан участниками известной одесской комик-труппы, создавшей популярные юмористические проекты "Маски-шоу" и "Каламбур", выходившие на телевидении в конце 90-х – начале 00-х.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, исключающий русский язык из перечня языков, подлежащих защите в соответствии с Европейской хартией о защите языков национальных меньшинств. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение "неонацизмом в действии".

Читайте также


политиказа рубежом

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

Почему москвичи стали тренироваться в фитнес-капсулах?

Пользователям доступна опция персонального тренера, который подключается к занятию удаленно

Некоторым комфортнее заниматься в одиночестве, включая собственную музыку

Читать
закрыть

Почему зумеры разочаровались в соцсетях?

Специалисты объясняют это большим количеством рекламы и потерей изначальной сути

На этом фоне взлетела популярность виртуальных ролевых игр

Читать
закрыть

Какие спортивные мероприятия посетить в Москве?

20 июня в Москве пройдет ежегодный "Ночной забег"

21 июня в музее-заповеднике "Царицыно" пройдет празднование Международного дня йоги

Читать
закрыть

Почему зумеры массово увлеклись шахматами?

Для некоторых игра может выступить в роли дейтинга

Читать
закрыть

Как изменилась роль старшего поколения в воспитании детей?

Роза Сябитова уверена: старшее поколение больше не обязано заниматься внуками

Читать
закрыть

Как миллениалы борются с кризисом среднего возраста?

Одни осваивают роликовые коньки и бег, другие занимаются ретро-автомобилями и танцами на пилоне

Читать
закрыть

В каких случаях квас опасен для здоровья?

Лучше отказаться от напитка при гастрите, сахарном диабете, повышенном артериальном давлении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика