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Одесский театр "Маски" оштрафовали за использование русского языка и продажу русскоязычной литературы. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте уполномоченного по защите государственного языка Украины.

На учреждение подали три жалобы, после чего были составлены четыре административных протокола. Нарушениями признали общение сотрудника театра с посетителями на русском языке, продажу книг актеров на русском языке, а также русскоязычный контент в социальных сетях театра. При этом, как утверждается, литература на украинском языке в продаже отсутствовала.

В ходе проверки театр демонтировал или заменил русскоязычные вывески. Однако русскоязычные публикации и аудиосопровождение в соцсетях были зафиксированы повторно в течение года. В марте театр уже был оштрафован на 17 тысяч гривен за нарушение языкового законодательства.

Театр "Маски" основан участниками известной одесской комик-труппы, создавшей популярные юмористические проекты "Маски-шоу" и "Каламбур", выходившие на телевидении в конце 90-х – начале 00-х.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, исключающий русский язык из перечня языков, подлежащих защите в соответствии с Европейской хартией о защите языков национальных меньшинств. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение "неонацизмом в действии".