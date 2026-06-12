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Украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, исключающий русский язык из перечня языков, подлежащих защите. Об этом сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

По его словам, президент Украины подписал Закон № 4699-IX, исключив русский язык из перечня языков, на которые распространяются положения Европейской хартии о защите языков национальных меньшинств.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в беседе с РИА Новости подписанный Зеленским закон, назвала это решение "неонацизмом в действии".

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия добьется восстановления прав русских на Украине. Кроме того, Москва будет будет делать все возможное, чтобы помогать "иностранным партнерам и друзьям", которые хотят изучать русский язык и получать на нем образование.