Лавров: Россия добьется восстановления прав русских на Украине

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Россия добьется того, чтобы на Украине были восстановлены права русских, против которых Киев развязал открытый террор, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе видеообращения по случаю Дня русского языка.

Он отметил, что защита и поддержка тех, для кого русский язык является родным, является одним из безусловных приоритетов, и Россия будет противодействовать любым проявлениям языковой дискриминации и русофобии.

"Решение этого вопроса - в числе необходимых условий долгосрочного урегулирования украинского конфликта", – объяснил он.

Кроме того, Москва будет делать все возможное, чтобы помогать "иностранным партнерам и друзьям", которые хотят изучать русский язык, получать на нем образование, а также реализовывать гуманитарные и просветительские проекты.

Лавров добавил, что русский язык играет объединительную роль не только в упрочнении мира и добрососедства, но и в формировании в Евразии новой "архитектуры безопасности".

Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия будет обращаться в Международный суд ООН, поскольку в Латвии, Литве и Эстонии в последние годы произошел резкий всплеск русофобии, при этом данные страны отказываются прекратить политику ущемления в отношении русскоязычного населения.

