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28 июля, 13:54

Происшествия

Британский суд признал пропалестинских активистов виновными в повреждении картины Пикассо

Фото: depositphotos/Mermolenko​

В Великобритании суд признал двух пропалестинских активистов виновными в повреждении картины художника Пабло Пикассо "Мать и дитя". Об этом сообщила газета Telegraph.

При этом отмечается, что судья освободил обвиняемых под залог до вынесения приговора. Следующее заседание пройдет в сентябре.

Инцидент произошел в Национальной галерее Лондона в 2024 году. Тогда двое сторонников антиизраильского движения Youth Demand наклеили фото матери и ребенка на защитное стекло картины Пикассо. Кроме того, они вылили на пол красную краску.

Недавно во Франции правоохранители в ходе рейда против наркоторговцев обнаружили похищенную картину Пикассо, цена которой составляет около 12 миллионов евро. По данным следователей, полотно было украдено почти случайно: охранник одного из складов совершил несколько краж, включая эту работу, которая ожидала отправки.

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